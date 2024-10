Triathlon, i convocati azzurri per le World Triathlon Championship Finals di Torremolinos

Siamo pronti per vivere l’importantissimo World Triathlon Championship Finals a Torremolinos (Spagna). Ci attendono quattro giorni di gare, che prenderanno il via da giovedì 17 fino a domenica 20 ottobre. Saranno di scena le categorie Elite, Under 23, Junior e Paratriathlon.

Per l’occasione l’Italia si presenta con la delegazione Elite/Under 23 che vedrà anche il Direttore Sportivo Simone Biava, il Direttore Tecnico Julien Clonen, il Coordinatore Sviluppo Italia Andra Gabba, il Tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, il Responsabile scientifico Matteo Torre e il Fisioterapista Stefano Betti.

I CONVOCATI PER LE FINALS

Nicola Azzano – Carabinieri

Gianluca Pozzatti – 707

Alice Betto – Fiamme Oro

Verena Steinhauser – Fiamme Oro

Bianca Seregni – Fiamme Oro

Myral Greco – Fiamme Azzurre

Angelica Prestia – Esercito

Euan De Nigro – Carabinieri

Pietro Giovannini – Triathlon Pavese

I CONVOCATI PER LA CATEGORIA JUNIOR

Sara Crociani – Triathlon Duathlon Rimini

Martina McDowell – CUS Udine

Lorenzo Pelliciardi – Triathlon Pavese

I CONVOCATI PER IL PARATRIATHLON