Tre Valli Varesine femminile 2024, la francese Kerbaol vince sotto il diluvio. Seconda Silvia Persico

In una Tre Valli Varesine sotto l’acqua è la francese Cedric Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team) a trionfare sul traguardo di Varese, centrando l’ottava vittoria della carriera. Una corsa resa durissima anche dall’acquazzone che non ha mai abbandonato le atlete fin dal primo chilometro e che ha portato anche gli organizzatori a diminuire di un giro il percorso. Un successo comunque bellissimo per la transalpina, che è arrivata in solitaria a Varese dopo una splendida azione nel finale.

Seconda posizione a venti secondi per l’azzurra Silvia Persico (UAE Team ADQ), sicuramente tra le principali protagoniste di giornata, che ha battuto nella volata per le altre due posizioni sul podio la tedesca Liane Lippert (Movistar). Quarta posizione per un’altra azzurra, Eleonora Camilla Gasparrini, che ha vinto lo sprint delle altre inseguitrici arrivate a 40 secondi dalla vincitrice.

Una corsa come detto segnata dalla pioggia, che ha decisamente complicato i piani delle atlete. Dopo una serie di attacchi e vari tentativi, la fuga giusta è quella con le azzurre Silvia Persico (UAE Team ADQ), Francesca Barale (dsm-firmenich PostNL), Monica Trinca Colonel (Bepink – Bongioanni), l’olandese Mareille Meijering (Movistar), le britanniche Flora Perkins (Fenix-Deceuninck), Joscelin Lowden (Uno-X Mobility) e l’americana Ruth Edwards (Human Powered Health)

Le sette riescono a prendere un buon margine e sembrano potersi giocare anche la vittoria dopo la decisione degli organizzatori di ridurre la corsa di un giro. Alla fine un gruppetto di atlete riesce a rientrare sulle fuggitive e negli ultimi quindici chilometri si accende la battaglia. Ci provano prima Julie Bego (Cofidis) insieme a Lippert e Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL).

Bego prova l’azione personale, ma viene ripresa. Ai -10 scattano nuovamente Silvia Persico e Cedric Kerbaol. La francese stacca l’azzurra sull’ultima salita e poi gestisce il vantaggio in discesa, arrivando a braccia alzate sul traguardo di Varese. Persico vince poi, come detto, lo sprint del secondo posto contro Lippert, che era riuscita a rientrare nuovamente nel finale.