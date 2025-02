UAE Tour femminile 2025, Longo Borghini regina del deserto, vince la terza tappa e diventa leader della generale

La terza tappa dell’ UAE Tour femminile è stata dominata da una super Elisa Longo Borghini, che ha aspettato il momento migliore per attaccare sull’ultima salita e staccare tutte le avversarie. Una fantastica Silvia Persico (UAE Team ADQ) chiude in seconda posizione per completare la doppietta italiana. Terza posizione per Kimberley Pienaar (AG Insurance-Soudal Team).

La tappa è iniziata con un tentativo di fuga portato avanti da Petra Zsanko (CERATIZIT Pro Cycling Team), Nora Jencusova (BePink-Imatra-Bongianni) e Hannah Ludwig (Cofidis Women Team). Le tre attaccanti sono state poi riprese dal gruppo che ha neutralizzato tutti gli altri tentativi di fuga. A 25 chilometri dal traguardo un altro terzetto, formato da Victoire Berteau e Amalie Diderisken (Cofidis Women Team), Marta Lach (Team SD Worx-Protime) crea un gap con il gruppo di circa 1 minuto.

All’inizio della salita finale di Jebel Haffet (10.9 chilometri al 6,7% di pendenza media) Marta Lach e Victoire Berteau conservano ancora un distacco di 40 secondi. Silvia Persico (UAE Team ADQ) riprende le attaccanti e impone un ritmo incessante che fa perdere contatto alla leader della generale Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime).

A 3 chilometri dal traguardo Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) stacca le inseguitrici e si invola da sola verso il traguardo. Con questo successo, l’italiana diventa la nuova leader della classifica generale, ad una tappa dalla fine del Tour. Classifica che vede in testa la Longo Borghini, seconda Silvia Persico con un distacco di 2 minuti e 9 secondi e terza Kimberley Pienaar a 2 minuti e 11 secondi.