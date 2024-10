Tiro a segno: Paolo Monna è in lizza per il premio di “Shooter of the Year”

Dopo il titolo europeo a fine febbraio, il bronzo olimpico a Parigi 2024 durante l’estate e il primo posto nel ranking mondiale della graduatoria maschile di pistola a 10m, Paolo Monna riceve un’altra importante nomination.

L’azzurro infatti è stato inserito nella shortlist della federazione internazionale (ISSF) per il premio di Shooter of the Year, l’equivalente del “Pallone d’Oro” calcistico. Il riconoscimento che quest’anno verrà assegnato a Nuova Delhi, in occasione delle Finals di Coppa del Mondo di tiro a segno e tiro a volo, che si terranno dal 13 al 18 ottobre 2024.

Monna è l’unico italiano presente, in una lista che al maschile annovera fra gli altri lo statunitense Vincent Hancock, vincitore del quarto titolo olimpico nello skeet maschile, e i cinesi Li Yuehong, Liu Yukun e Xie Yu.

Di seguito la lista completa al maschile e al femminile dei candidati per il premio di Shooter of the Year: fra le donne sono interessanti le presenze della guatemalteca Adriana Ruano Oliva, campionessa olimpica del trap a Parigi 2024, e della cilena Francisca Crovetto, capace di fare altrettanto nello skeet sempre in Francia, oltre alla celeberrima coreana Kim Ye-ji.

UOMINI

Vincent Hancock (Stati Uniti)

Li Yuehong (Cina)

Liu Yukun (Cina)

Paolo Monna (Italia)

Sheng Lihao (Cina)

Xie Yu (Cina)

DONNE

Francisca Crovetto (Cile)

Camille Jedrzejewski (Francia)

Kim Ye-ji (Corea)

Chiara Leone (Svizzera)

Adriana Ruano Oliva (Guatemala)

Yang Jiin (Corea)