Thierry Neuville guida le fila del rally d’Europa centrale dopo la seconda giornata

Finita nell’album dei ricordi la seconda giornata di speciali del Rally d’Europa Centrale, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il leader della classifica generale, Thierry Neuville, è stato protagonista di un percorso senza macchia, gestendo la situazione nel susseguirsi delle stage.

A bordo della Hyundai i20, il belga ha concluso nell’overall con il crono di 1:04.40.0 con un margine di vantaggio di 6.4 nei confronti della Toyota GR Yaris Rally1 del francese Sebastien Ogier. Il campione transalpino si è imposto nella terza speciale Klatovy 2 (11.78 km) e nell’ultima odierna, Šumavské Hoštice 2 (16.85 km), mettendo in mostra un’ottima velocità con la Yaris.

Tuttavia, Neuville ha saputo tenere botta e l’affermazione nella settima speciale Strašín 2 (26.69 km) è stata fondamentale in questo senso. Il discorso successo di questa tappa, comunque, resta aperto, considerando anche il distacco dell’equipaggio Tanak/Jarveoja sull’altra Hyundai i20 N Rally1 di 7.8, mentre Evans/Martin inseguono a 15.1 con l’altra Yaris.

Appuntamento a domattina con la PS9, la Granit und Wald 1 di 20,05 chilometri. La prima vettura prenderà il via alle ore 07.58 italiane. Non resta che attendere l’evoluzione per capire se Neuville saprà tenere questa velocità di crociera.