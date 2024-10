Test match 2024: All Blacks, i convocati per la sfida con l’Italia

Conclusa la The Rugby Championship, ora l’attenzione del rugby internazionale si sposta sulle Autumn Series, i test match di novembre in Europa. E l’Italia chiuderà il suo autunno ovale sfidando a Torino la Nuova Zelanda di Scott Robertson. E il coach degli All Blacks ha annunciato i convocati per il tour europeo.

La Nuova Zelanda inizierà il suo autunno affrontando l’Inghilterra, prima di sfidare nell’ordine Irlanda, Francia e, appunto, l’Italia. E per farlo Robertson ha convocato 36 giocatori, molti già visti durante la The Rugby Championship, mentre in mediana c’è il ritorno di Cam Roigard.

Un solo esordiente nel gruppone, cioè il trequarti Ruben Love, mentre di giocatori con meno di 5 caps all’attivo ci sono il tallonatore George Bell, il pilone Pasilio Tosi, la seconda linea Sam Darry, le terze linee Samipeni Finau e Wallace Sititi, proprio il già citato Cam Roigard, il centro Billy Proctor e l’ala/estremo Stephen Perofeta.

NUOVA ZELANDA – convocati

Trequarti: Stephen Perofeta, Ruben Love, Will Jordan, Mark Tele’a, Caleb Clarke, Sevu Reece, Rieko Ioane, Billy Proctor, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett, David Havili, Beauden Barrett, Damian McKenzie, TJ Perenara, Cortez Ratima, Cam Roigard

Avanti: Ardie Savea, Wallace Sititi, Dalton Papali’i, Sam Cane, Ethan Blackadder, Samipeni Finau, Luke Jacobson, Scott Barrett, Tupou Vaa’i, Patrick Tuipulotu, Sam Darry, Tamaiti Williams, Ofa Tu’ungafasi, Pasilio Tosi, Fletcher Newell, Tyrel Lomax, Ethan De Groot, Codie Taylor, Asafo Aumua, George Bell