Tennis, Rublev e Ruud cercano punti per le Finals a Basilea. Presente anche Matteo Arnaldi

Continua la corsa alle Finals di Torino e sicuramente l’ATP 500 di Basilea mette in palio punti molto importanti per coloro che devono ancora strappare il biglietto per il torneo di fine anno. Tra questi ci sono sicuramente Andrey Rublev e Casper Ruud, che sono rispettivamente le teste di serie numero uno e due.

Il russo occupa attualmente l’ottavo posto della Race e affronterà al primo turno il portoghese Nuno Borges, con uno sguardo poi ad un secondo turno complicato contro il vincente di Tabilo-Cilic, con un ipotetico quarto di finale contro l’americano Ben Shelton, che comunque deve prima superare un esordio insidioso con l’argentino Etcheverry.

Il norvegese, invece, che è davanti a Rublev di pochi punti nella Race, se la vedrà all’esordio con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che gioca quest’oggi la finale ad Anversa. Da capire come arriverà Bautista Agut e questo potrebbe essere un vantaggio per Ruud, che poi avrebbe un secondo turno particolarmente complicato contro il vincente della sfida tra il canadese Shapovalov ed il cinese Shang.

Anche Stefanos Tsitsipas sta provando a rincorrere l’obiettivo di Torino, anche se il greco è al momento più staccato e con troppi giocatori davanti. Tsitsipas avrebbe davvero bisogno di un finale di stagione clamoroso, scacciando via un periodo negativo che dura veramente ormai da troppi mesi. Il sorteggio, però, per il greco non è stato benevole, visto che dovrà subito affrontare l’argentino Francisco Cerundolo.

La parte bassa del tabellone è presidiata, oltre da Casper Ruud, anche da Holger Rune, testa di serie numero quattro, che esordirà con il cileno Nicolas Jarry per poi trovarsi eventualmente al secondo turno uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e lo svizzero Dominic Stricker.

Sulla strada di Rune potrebbe esserci nei quarti di finale anche un po’ di azzurro. Matteo Arnaldi è l’unico italiano presente nel tabellone principale di Basilea. Il ligure farà il suo esordio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. In caso di vittoria poi probabile sfida al francese Ugo Humbert, numero cinque del seeding, che prima affronterà un qualificato. L’obiettivo di Arnaldi potrebbe essere proprio quello di arrivare ai quarti contro Rune e poi giocarsi le proprie carte.