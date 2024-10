Tennis, il calendario dei prossimi tornei di Jannik Sinner. Due Masters 1000 ed un’esibizione prima delle ATP Finals

Neppure il tempo di rifiatare dopo la finale di Pechino: Jannik Sinner tornerà subito in campo nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, sempre in Cina, torneo che si concluderà domenica 13 ottobre. Lo scorso anno l’azzurro si fermò agli ottavi, ragion per cui dovrà difendere 90 punti nel ranking ATP.

Dopo il torneo cinese Sinner prenderà parte ad un’esibizione dal 16 al 19 ottobre, il Six Kings Slam, in programma a Riad, in Arabia Saudita: l’azzurro partirà dai quarti di finale e giocherà al massimo tre partite. Ovviamente non saranno in palio punti ATP.

L’azzurro tornerà poi in Europa e, dopo una settimana di pausa, nella quale non difenderà il titolo conquistato nel 2023 nel torneo ATP 500 di Vienna, si preparerà al gran finale di stagione con i due appuntamenti più importanti.

Sinner tornerà in campo nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre, poi sarà uno dei protagonisti, dal 10 al 17 novembre, delle ATP Finals di Torino, infine prenderà parte alle Finali di Coppa Davis, in calendario a Malaga, in Spagna, dal 19 al 24 novembre.

CALENDARIO JANNIK SINNER

02-13 ottobre ATP Masters 1000 Shanghai, Cina

16-19 ottobre Six Kings Slam Riad, Arabia Saudita (esibizione)

28 ottobre-03 novembre ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, Francia

10-17 novembre ATP Finals, Torino, Italia

19-24 novembre Davis Cup Finals Knock-out Stage, Malaga, Spagna