Taylor Fritz si qualifica alle ATP Finals: staccato il quinto pass per Torino

Taylor Fritz si è matematicamente qualificato alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica. Il tennista statunitense ha staccato matematicamente il biglietto per gli atti conclusivi negli giornata odierna, raggiungendo l’evento per la seconda volta negli ultimi tre anni: lo vedremo all’opera all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, dove nel 2022 fu sconfitto dal serbo Novak Djokovic in semifinale.

Taylor Fritz si è assicurato il tagliando il giorno dopo aver spento 27 candeline, diventando il quinto giocatore a meritarsi l’accesso alla competizione dopo Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. L’americano occupa il quinto posto nella Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso. Al momento ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, lo statunitense è sesto nel ranking ATP.

Taylor Fritz ha disputato la finale agli ultimi US Open, venendo sconfitto da Jannik Sinner, e ha vinto i titoli ATP di Delray Beach ed Eastbourne. Da non dimenticare i quarti di finale raggiunti agli Australian Open e a Wimbledon, la finale a Monaco, le semifinali di Madrid e Shanghai. Ricordiamo che alle ATP Finals è prevista una fase round robin: due gironi da quattro giocatori ciascuno (il n. 1 può affrontare uno tra n. 3 e n. 4, uno tra n. 5 e n. 6, uno tra n. 7 e n. 8), i primi due classificati accedono alle semifinali incrociate.

Restano ancora tre posti da assegnare per le ATP Finals: al momento il serbo Novak Djokovic è sesto nella Race (3.910 punti) ma non sta giocando a Parigi-Bercy, il norvegese Casper Ruud è settimo (3.855) ed è ai sedicesimi in Francia, il russo Andrey Rublev è ottavo (3.720) ma è eliminato dall’evento in terra transalpina, a seguire l’australiano Alex de Minaur (3.595) e il bulgaro Grigor Dimitrov (3.150) che sono ancora in corsa nella capitale francese al pari del greco Stefanos Tsitsipas (3.065).