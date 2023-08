Taekwondo, Europei juniores 2023: i convocati dell’Italia per la manifestazione

Dopo una pausa estiva di qualche settimana, la ripresa dell’attività internazionale del taekwondo è e sarà davvero intensa. Alle porte infatti ci sono gli Europei juniores 2023, che si terranno dal 23 al 26 agosto in quel di Tallin.

Per la rassegna in terra estone, l’Italia si sta preparando in maniera meticolosa potendo contare su una spedizione allargata che vorrà ottenere il maggior numero di medaglie.

Saranno infatti ben 19 gli azzurri convocati, in particolare con 9 ragazzi e 10 ragazzi. Andiamo a vedere l’elenco nel dettaglio e in quali categorie di peso combatteranno.

Juniores Femminile

Martina Fantoni (-42 kg), Adele Del Vecchio (-44 kg), Rosa Bembi (-46 kg), Anna Fossaceca (-49 kg), Anna Frassica (-52 kg), Anthea Mangione (-55 kg), Greta Calvara (-59 kg), Martina Dalla Vecchia (-63 kg), Alexandra Boccadamo (-68 kg).

Juniores Maschile

Mattia Floridia (-45 kg), Ignazio Federico Cavallaro (-48 kg), Riccardo Pastore (-51 kg), Ludovico Iurlaro (-55 kg), Pietro Vassallo (-59 kg), Christian Santinelli (-63 kg), Francesco Scamolla (-68 kg), Angelo Mangione (-73 kg), Luigi Fegatilli (-78 kg), Matteo De Angelis (+78 kg).

