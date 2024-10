Superbike oggi, GP Estoril 2024: Superpole Race e gara-2, tv, streaming, programma TV8

Quest’oggi, domenica 13 ottobre, andranno in scena la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Estoril 2024, valevole come undicesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il circuito portoghese ospiterà due manche fondamentali per la corsa al titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega.

Il fenomeno turco della BMW, grazie alla vittoria di ieri in gara-1, ha consolidato la sua leadership nella generale e può gestire un vantaggio di 44 punti sul pilota italiano della Ducati. Il 24enne emiliano, secondo nella corsa di ieri, scatterà dalla quinta posizione al via della Superpole Race (sulla distanza dei 10 giri) mentre il suo rivale per il Mondiale avrà il vantaggio di partire davanti a tutti.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Estoril verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su TV8 in chiaro e su Sky Sport Uno sarà visibile la seconda manche domenicale), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW (gara-2 anche su tv8.it). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ESTORIL SUPERBIKE 2024

Domenica 13 ottobre

Ore 12.00 Superpole Race a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara-2 a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

