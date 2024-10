Superbike, GP Spagna 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 ottobre

Il Mondiale 2024 di superbike è arrivato ai titoli di coda. Si svolgerà infatti questo weekend il GP di Spagna, ultimo appuntamento del calendario in scena sull’iconico circuito de Jerez – Angel Nieto di Jerez De La Frontera. Si correrà in un fine settimana pregno di motori, considerato la concomitanza con la MotoGP e la Formula 1, le cui gare sono pianificate rispettivamente in Australia e negli Stati Uniti.

Anche se ancora non ha raggiunto l’aritmetica, tutti i favori del pronostico convergono su Toprak Razgatlioglu. Il turco infatti, malgrado un Nicolò Bulega semplicemente stoico, ha vinto sia la gara-1 che la gara-2 del GP di Estoril, ipotecando di fatto il primo titolo della carriera.

Diamo uno sguardo alla classifica piloti: il centauro in forza alla BMW viaggia in vetta con la bellezza di 473 punti, con un vantaggio di 46 lunghezze su Nicolò Bulega, secondo a quota 427 davanti al lontano compagno di squadra Alvaro Bautista, sul gradino più basso del podio 396. Servirà un vero e proprio miracolo al ducatista che, tuttavia, farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote al diretto rivale.

Le sessioni del GP di Spagna saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 del telecomando di Sky. Possibili anche collegamenti in diretta su Sky Sport Uno e, in chiaro, su TV8. Il palinsesto verrà comunicato tuttavia solo successivamente. In streaming si potrà seguire su Sky Go, NOW TV e tv8.it (in caso di trasmissione in chiaro). OA Sport vi offrirà la diretta live della Superpole, della Superpole Race oltre che di entrambe le gare per non perdersi davvero nulla dello spettacolo della Superbike.

CALENDARIO GP SPAGNA SUPERBIKE 2024

Venerdì 18 ottobre

10:35-11:30 FP1

15:00-15:45 FP2

Sabato 19 ottobre

9:15-9:35 FP3

11:00-11:15 Superpole

14:00 Gara-1

Domenica 20 ottobre

9:15-9:25 Warm-up

11:00 Superpole Race

14:00 Gara-2

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; Sky Uno (se previsto), Tv8 (se previsto, il palinsesto verrà reso noto nelle prossime ore)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, tv8.it (se previsto, il palinsesto verrà reso noto nelle prossime ore)

Diretta Live testuale: OA Sport.