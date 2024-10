Superbike, GP Spagna 2024: Nicolò Bulega precede Toprak Razgatlioglu di 22 millesimi nella FP1

Si è aperta la dodicesima ed ultima tappa del Mondiale 2024 della Superbike: a Jerez, sul circuito Angel Nieto, è scattato il GP di Spagna con le FP1. Davanti a tutti i due contendenti ancora in lizza per il titolo iridato: miglior crono per l’italiano Nicolò Bulega in 1’39″744, con appena 0″022 di vantaggio sul turco Toprak Razgatlioglu.

Alle spalle dei primi due un altro italiano, Andrea Iannone, con il terzo tempo ed un ritardo di 0″223 dalla vetta. Il britannico Jonathan Rea è quarto a 0″304, davanti all’iberico Iker Lecuona, quinto a 0″497, ed ai britannici Sam Lowes, sesto a 0″603, e Scott Redding, settimo a 0″605.

Ottava piazza per un altro azzurro, Andrea Locatelli, con un distacco di 0″660, davanti all’iberico Alvaro Bautista, nono a 0″692, e ad altri tre italiani, ovvero Danilo Petrucci, decimo a 0″704, Michael Ruben Rinaldi, undicesimo a 0″775, ed Axel Bassani, dodicesimo a 0″789.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA SUPERBIKE 2024

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.744 20 159,637 278,9

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’39.766 0.022 0.022 14

3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’39.967 0.223 0.201 18 159,281

4 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.048 0.304 0.081 16 159,152 273,3

5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.241 0.497 0.193 16 158,845 274,0

6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.347 0.603 0.106 20 158,677 276,8

7 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’40.349 0.605 0.002 18 158,674 279,6

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’40.404 0.660 0.055 18 158,587

9 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.436 0.692 0.032 21 158,537 282,5

10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’40.448 0.704 0.012 19

11 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.519 0.775 0.071 21

12 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.533 0.789 0.014 18

13 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.569 0.825 0.036 10 158,327 274,0

14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’40.575 0.831 0.006 21 158,318 278,9

15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.772 1.028 0.197 19 158,008 279,6

16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.811 1.067 0.039 17

17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’40.813 1.069 0.002 20 157,944

18 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.468 1.724 0.655 21 156,924 269,3

19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.492 1.748 0.024 19 156,887 274,7

20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.615 1.871 0.123 18 156,697 271,3

21 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.019 2.275 0.404 20 156,077 275,4

22 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1’42.315 2.571 0.296 14 155,625

23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.390 2.646 0.075 14 155,511 269,3

24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.428 2.684 0.038 17 155,454

25 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’42.433 2.689 0.005

26 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.570 2.826 0.137 14

27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.778 4.034 1.208 17