Speed skating, Arianna Fontana: “Orgogliosa dei miei progressi in così poco tempo”

Arianna Fontana era una delle protagoniste più attese in occasione dell’International Invitation Race di Inzell, evento disputato nell’ultimo fine settimana (dal 25 al 27 ottobre) e valevole come prova di selezione per la Nazionale italiana di speed skating in vista della stagione 2024-2025. L’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, impegnata da qualche mese in questo nuovo ambizioso progetto della doppia disciplina (pista lunga e short track) verso Milano Cortina 2026, aveva deciso di rinunciare alla prima tappa della Coppa del Mondo di short track per gareggiare in Germania nel tentativo di qualificarsi per la squadra azzurra di speed skating.

“Nel weekend appena passato ho partecipato alle gare di selezione per la squadra di pista lunga. Ho fatto tutto ciò che mi era possibile nel breve tempo che ho avuto a disposizione per mostrare la mia crescita e le mie capacità future in questa disciplina. Ho messo corpo, cuore e anima in questi primi passi e non mi sono mai arresa… Mi aspettavo che sarebbe stato dura e lo è stato. Ma va bene, se fosse facile, tutti sarebbero in grado di farlo“, dichiara la valtellinese tramite un post sui social.

“Ho fatto delle gare perfette? No, ma chi potrebbe pattinare e gareggiare perfettamente dopo soli 85 allenamenti sul ghiaccio in pista lunga? Ma so che il lavoro che mi aspetta mi aiuterà e garantirà questo e altri miglioramenti. Ripensando al weekend di gare, sono serena e soprattutto orgogliosa dei miei progressi, dei risultati e dei tempi ottenuti in così poco tempo. Ora il prossimo passo per me è scoprire se correrò nelle tappe di Coppa del Mondo per continuare questo percorso… Ma questo è il passo successivo“, prosegue la fuoriclasse azzurra.

“Per adesso metto in atto la regola delle 24 ore e mi preparo per questo weekend. Domani tornerò sul ghiaccio dello short track per la seconda tappa del World Tour. Lascio la pista lunga e guardo lo short track che mi aspetta. Tutto questo fa parte della missione… Preparati Montreal! Arrivo!“, si chiude così il messaggio della pattinatrice italiana. Fontana non ha sfigurato a Inzell, ottenendo un settimo posto sui 3000 metri (terza azzurra) e soprattutto una convincente quinta piazza sui 1500 a poco più di 1” dal tempo di Francesca Lollobrigida.