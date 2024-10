Sorteggio duro per Berrettini a Parigi-Bercy: primo turno ostico, poi una bestia nera?

Un percorso decisamente in salita per Matteo Berrettini nel Masters1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro avrebbe sperato di avere degli incroci meglio gestibili, ma l’essere al di fuori del gruppo delle teste di serie ha queste controindicazioni. L’azzurro, sconfitto nei quarti di finale dell’ATP500 di Vienna dal russo Karen Khachanov, ci proverà.

L’esordio sarà contro l’australiano Alexei Popyrin, in grande ascesa quest’anno, come certificato dal primo successo in un Masters1000 ottenuto a Montreal. Il bilancio dei precedenti sorride all’azzurro (2-0), ma parliamo di incontri datati, ovvero US Open 2029 e Vienna 2021. In caso di affermazione, tutt’altro che scontata, ci sarà sul suo cammino una specie di tabù.

Il riferimento è al n.5 del mondo, Daniil Medvedev. Matteo non ha mai battuto il moscovita nelle tre partite già affrontate (una volta a Indian Wells e due in ATP Cup). A seguire, negli ottavi di finale, Flavio Cobolli o Casper Ruud sono gli indiziati, mentre nei quarti un altro grosso calibro è quello di Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), e opposto al funambolo di Murcia si ricorda un’unica vittoria negli Australian Open del 2022.

Nel penultimo atto i nomi sono quelli del bulgaro Grigor Dimitrov, del polacco Hubert Hurkacz e dell’americano Frances Tiafoe, quest’ultimo piegato a Vienna due giorni fa, prima della Finale dove c’è Jannik Sinner (n.1 del mondo), che spera di arrivare in fondo anche in questo torneo.

TABELLONE MATTEO BERRETTINI PARIGI-BERCY 2024

Primo turno – Alexei Popyrin

Secondo turno – Daniil Medvedev

Ottavi di finale – Casper Ruud / Flavio Cobolli

Quarti di finale – Carlos Alcaraz / Tommy Paul / Ugo Humbert

Semifinale – Grigor Dimitrov / Hubert Hurkacz / Frances Tiafoe

Finale – Jannik Sinner / Alexander Zverev / Taylor Fritz / Andrey Rublev / Stefanos Tsitsipas