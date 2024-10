Sollevamento pesi, Eleni Battistetti si aggiudica il bronzo di slancio nei 49 kg agli Europei Junior

Si apre con una buona notizia la spedizione azzurra impegnata a Raszyn (in Polonia) in occasione dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2024. L’unica atleta italiana in gara oggi, nella giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile, ha conquistato infatti una non scontata medaglia di specialità attestandosi inoltre ai piedi del podio nella classifica di totale.

Stiamo parlando di Eleni Battistetti, protagonista di una buona prestazione nella categoria juniores fino a 49 kg che le ha consentito di mettersi al collo il bronzo di slancio dopo aver sollevato in terza prova 83 kg. La campionessa nazionale junior in carica e argento agli Assoluti 2024 ha chiuso in quarta piazza nella classifica combinata con 146 kg di totale.

La ventenne italiana aveva concluso in precedenza l’esercizio di strappo con 63 kg, non riuscendo poi a completare la rimonta per salire sul podio assoluto nonostante il terzo posto nella graduatoria di specialità del clean and jerk. Domani saliranno in pedana altri due pesisti nostrani tra gli Under 23: Federico La Barbera nei -55 kg al maschile e Martina Bomben nei -55 kg al femminile.