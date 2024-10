Six Kings Slam 2024: come sono stati scelti i partecipanti. Due ere a confronto

Dal 16 al 19 ottobre un’esibizione dai connotati hollywoodiani andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita. Si parla del “6 Kings Slam“. Una competizione che vedrà al via Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois attirato indubbiamente dal montepremi impressionante.

Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. Sono cifre pazzesche che danno da pensare sulla valenza di questa esibizione, se rapportate a quelle del massimo circuito internazionale.

Va precisato che il torneo si svolgerà in contemporanea con altri nel circuito citato e la normativa vigente impedisce ai professionisti di giocare in queste manifestazioni per più di tre giorni consecutivi se sono in corso tornei ufficiali. Gli organizzatori hanno trovato la soluzione al problema con il seguente schedule: due giorni di partite seguiti da uno di riposo e un altro in cui il tutto andrà in archivio con le Finali del 3°/4° posto e del 1°/2° posto.

Sinner entrerà in gioco il 16 ottobre, dunque, a partire dai quarti di finale e farà il suo debutto contro un avversario che definire abituale è poco, ovvero il russo Daniil Medvedev. In caso di vittoria, il n.1 del mondo affronterà Djokovic (17 ottobre), già in semifinale con Nadal, mentre chi la spunterà tra Alcaraz e Rune affronterà Rafa. Dopo il giorno di riposo, come detto, sabato 19 ottobre si disputeranno le Finali citate a far calar il sipario sulla competizione.

TABELLONE 6 KING SLAMS

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 16 ottobre

Medvedev vs Sinner (Ita)

Rune (Den) vs Alcaraz (Esp)

SEMIFINALI

Giovedì 17 ottobre

Djokovic (Srb) vs Medvedev o Sinner

Nadal (Esp) vs Rune (Den) o Alcaraz (Esp)

FINALI

Finale 3° e 4° posto (Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2)

Finalissima (Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2)

16 – 17- 19 اكتوبر ️ احجز تذكرتك الآن https://t.co/praMPY0TIn#SixKingsSlam #RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/1HYLkBuztx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024

Pertanto, i due vecchi leoni entreranno in azione a partire dalle semifinali, in attesa di sapere quale sarà il prossimo avversario. Una concessione che si è voluta dare a chi è stato in grado di caratterizzare per un ventennio il mondo della racchetta. Sarà interessante anche capire quale sarà lo spirito con cui la competizione si svolgerà, pensando soprattutto a Sinner che solitamente non prende parte a queste manifestazioni, vista l’assenza ad esempio nella recente Laver Cup.

Di sicuro, sarà un evento speciale. Si penso al video promo pubblicato sui canali social di Riyadh Season, in cui i sei partecipanti (Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune) si trasformano in versione Avengers del tennis, ognuno con un ruolo diverso: Sinner è l’artista rinascimentale, Rune il guerriero vichingo, Medvedev il re degli orsi, Nadal il guerriero della terra, Alcaraz l’uomo della sabbia e Djokovic il capo dei lupi. Che lo spettacolo abbia inizio.