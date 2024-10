Siparietto divertente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev a Pechino: cosa ha detto il russo al termine del match

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si incontreranno tra poco meno di un’ora per la Finale dell’ATP500 di Pechino, in Cina. Grandi aspettative da questo atto conclusivo tra il n.1 e 2 del ranking, con lo spagnolo che cercherà di prendersi il titolo del China Open, non consentendo all’altoatesino di confermare l’affermazione del 2023 sul cemento asiatico.

L’iberico è approdato alla Finale in questione, battendo con il punteggio di 7-5 6-3 il russo Daniil Medvedev. Una partita in cui si è evidenziata la superiorità dello spagnolo, dotato di un bagaglio tennistico più completo del moscovita, che nel secondo parziale ha risentito anche di qualche problema fisico che ne ha un po’ limitato i movimenti.

Una partita nella quale ci sono stati anche motivi per sorridere. È quanto accaduto nel momento della stretta di mano tra i due semifinalisti, con Medvedev che si è portato le mani verso la bocca e si è rivolto al suo avversario in maniera scherzosa al punto che Carlitos si è lasciato andare a una risata spontanea. Che cosa avrà detto Daniil al rivale?

La spiegazione c’è stata in conferenza stampa. “Ho detto a Carlos che la prossima volta mi tingo i capelli di biondo e mi scrivo ‘Botic’ qui, magari aiuta!“, le parole del n.5 del mondo in riferimento a Botic van de Zandschulp, capace di battere Alcaraz nel secondo turno degli US Open di questa in maniera piuttosto netta. Un modo anche per riderci su dal momento che il bilancio tra Medvedev e lo spagnolo è di 6-2 per il n.2 ATP.