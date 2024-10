Sinner nettamente in testa alla statistica ATP dei ‘pressure points’ 2024: cosa sono e la sorpresa Darderi

La classifica “Under Pressure Leaders” è stilata dall’ATP sommando per ogni atleta le percentuali di palle break convertite, break point salvati, tiebreak vinti e set decisivi conquistati nell’arco delle ultime 52 settimane: dominatore della graduatoria è Jannik Sinner, il quale, con uno score di 260.9, distanzia ampiamente il resto della concorrenza.

Piazza d’onore per il russo Daniil Medvedev con 245.9, mentre il gradino più basso del podio è appannaggio del norvegese Casper Ruud, terzo a quota 242.3. Medaglia di legno per il serbo Novak Djokovic, quarto con 240.8, mentre la top five viene chiusa dall’australiano Jordan Thompson, quinto a quota 238.6.

L’iberico Carlos Alcaraz è sesto, davanti al portoghese Nuno Borges, settimo, ed al ceco Jiri Lehecka, ottavo: i tre hanno tutti uno score complessivo di 236.3 e sono divisi da centesimi. Nona piazza per il transalpino Arthur Fils con 234.5, decimo il ceco Tomas Machac con 233.6. Ottima 16ma posizione per Luciano Darderi con 227.4.

CLASSIFICA “UNDER PRESSURE LEADERS”

1 Jannik Sinner 260.9

2 Daniil Medvedev 245.9

3 Casper Ruud 242.3

4 Novak Djokovic 240.8

5 Jordan Thompson 238.6

6 Carlos Alcaraz 236.3

7 Nuno Borges 236.3

8 Jiri Lehecka 236.3

9 Arthur Fils 234.5

10 Tomas Machac 233.6

[…]

16 Luciano Darderi 227.4