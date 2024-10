Sinner-Machac oggi, ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, non prima delle 10.30 italiane, Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella prima semifinale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.1 del mondo va a caccia della qualificazione per la Finale del torneo asiatico e si prospetta una sfida non banale, al cospetto di un tennista che sta esprimendo questa settimana un livello di tennis molto alto.

Sinner viene dal quarto di finale convincente disputato contro il russo Daniil Medvedev. Un match a senso unico, vinto dall’altoatesino per 6-1 6-4, ma condizionato anche dalle non perfette condizioni fisiche del moscovita. Un problema alla spalla non ha permesso al n.5 del ranking di rendere al massimo come avrebbe voluto. Tuttavia, la consistenza mostrata da Jannik è stata confortante.

Servirà quest’oggi anche contro Machac. Il ceco è riuscito nell’impresa di battere nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, il principale favorito per la vittoria di questo evento e reduce dal sigillo di Pechino, battendo proprio Sinner nell’atto conclusivo. Un tennis brillante quello proposto dal n.30 del seeding, che può mettere in difficoltà chiunque. Il pusterese si augura di replicare quanto fatto nell’unico incrocio tra i due a Miami quest’anno, quando il tutto si è esaurito in due set.

La partita tra Jannik Sinner e il ceco Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai (Cina), andrà in scena quest’oggi sul campo centrale non prima delle 10.30 italiane, preceduta dalla sfida di doppio tra A. Pavlasek/J. Roger e M. Gonzalez/A. Molteni (inizio ore 08.00 italiane). La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-MACHAC OGGI ATP SHANGHAI 2024

Sabato 12 ottobre

CAMPO CENTRALE – Inizio dalle 08.00 italiane

A. Pavlasek/J. Roger vs M. Gonzalez/A. Molteni

Non prima delle 10.30 italiane

J. Sinner [1] vs T. Machac [30]

Non prima delle 13.00 italiane

N. Djokovic [4] vs T. Fritz [7]

PROGRAMMA SINNER-MACHAC ATP SHANGHAI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport