Sinner-Djokovic non si gioca da 9 mesi. Precedenti leggermente favorevoli al serbo, ma gli ultimi due…

Jannik Sinner vs Novak Djokovic, atto VIII. Saranno loro due i protagonisti della Finale del Masters1000 di Shanghai, che prenderà il via a partire dalle 10.30 italiane. L’azzurro e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi, ricordando la semifinale degli Australian Open di quest’anno in cui Sinner riuscì nell’impresa, cioè quella di battere Nole nel penultimo atto dello Slam a Melbourne, cosa che non era mai riuscita a nessuno in precedenza.

Un successo che ha dato il via a tutta una serie di riscontri straordinari che hanno portato il pusterese a conquistare lo Slam australiano e gli US Open in quest’annata, oltre a due Masters1000 (Miami e Cincinnati) e a un totale di sei titoli. Il tutto è stato certificato dalla vetta della classifica mondiale, già aritmetica fino alla fine del 2024.

Jannik però non si accontenta e andrà a caccia del terzo sigillo 1000 della stagione, affrontando Djokovic che ha vinto questo evento in quattro circostanze e punta alla quinta vittoria, per portare a 100 il computo dei titoli nel massimo circuito internazionale. Si può comprendere come le motivazioni da ambo le parti siano molto alte e si voglia centrare l’obiettivo.

Se si guarda ai precedenti, Nole guida 4-3, ma negli ultimi due incroci ha dovuto subìre due dolorose sconfitte: il ko citato in Australia e quello ancor più difficile da digerire nella semifinale delle Finali di Coppa Davis a Malaga. Un confronto, quest’ultimo, nel quale Jannik seppe cancellare tre palle match consecutive nel decimo game del terzo set, andando poi a vincere col punteggio di 6-2, 2-6, 7-5.

Di seguito l’elenco completo dei precedenti:

PRECEDENTI SINNER-DJOKOVIC (3-4)

2021 – Monte-Carlo, R32: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-4, 6-2

2022 – Wimbledon, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2023 – Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6 (4)

2023 – ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2)

2023 – ATP Finals, finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-3

2023 – Davis Cup, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

2024 – Australian Open, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3