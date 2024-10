Sinner-Alcaraz, undicesimo atto: i precedenti e perché il Six Kings Slam non conterà per le statistiche

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il fuoriclasse altoatesino ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev e sul serbo Novak Djokovic, mentre il fenomeno spagnolo ha regolato il danese Holger Rune e il connazionale Rafael Nadal. Si preannuncia grande spettacolo nell’atto conclusivo tra il numero 1 e 2 del mondo, che torneranno a fronteggiarsi a poche settimane di distanza dall’atto conclusivo del torneo ATP 500 di Shanghai, vinto dall’iberico al tie-break del terzo set.

Carlos Alcaraz ha vinto i tre precedenti disputati quest’anno contro il tennista italiano: oltre alla già citata finale nella capitale cinese, infatti, si è imposto nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells e del Roland Garros. Lo spagnolo è in vantaggio peer 6-4 nei precedenti disputati sul circuito maggiore, l’ultimo sigillo di Jannik Sinner risale alla semifinale dell’ATP 500 di Shanghai nel 2023. L’azzurro ebbe la meglio anche negli ottavi di Wimbledon 2022, nella finale dell’ATP 500 di Umago nel 2022 e nella semifinale del Masters 1000 di Miami nel 2023.

Va annoverato anche un precedente a livello Challenger, che esula dunque dai già citati dieci confronti: Alcaraz si impose in tre set ad Alicante nel 2019. Anche lo scontro diretto di domani non verrà conteggiato ufficialmente come un precedente a fini statistici, perché il Six Kings Slam è un torneo di esibizione e dunque i confronti disputati in questo contesto non vengono conteggiati dall’ATP. In palio non ci sarà un trofeo ATP, ma un incredibile montepremi di sei milioni di dollari.

PRECEDENTI SINNR-ALCARAZ ATP (4-6)

2021

Sedicesimi Masters 1000 Parigi-Bercy: Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5

2022

Ottavi Wimbledon: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3

Finale ATP 250 Umago: Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1

Quarti US Open: Alcaraz vs Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3

2023

Semifinale Masters 1000 Indian Wells: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3

Semifinale Masters 1000 Miami: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2

Semifinale ATP 500 Pechino: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1

2024

Semifinale Masters 1000 Indian Wells: Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2

Semifinale Roland Garros: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

Finale ATP 500 Pechino: Alcaraz b. Sinner 6-7(6), 6-4, 7-6(3)