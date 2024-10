Sinner-Alcaraz, non sarà il primo precedente ‘fantasma’. Da ragazzini in un Challenger…

Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz la storia dice che ci sono 10 precedenti. L’altoatesino ne ha vinti 4, il murciano 6. O almeno, questo è ciò che è noto al mondo del tennis per vie ufficiali, quelle certificate dall’ATP. Che, però, conteggia anche un altro precedente. E, insieme, non lo conteggia. Vediamo di spiegare il paradosso.

Il sito ufficiale dell’associazione professionistica, infatti, riporta, sotto i già noti 10 confronti a livello ATP, anche un ulteriore faccia a faccia tra i due. E risale al 2019, cioè a quando Sinner di anni non ne aveva neppure 18 e Alcaraz 16. Si giocò ad Alicante, sede di un Challenger organizzato dall’accademia di Juan Carlos Ferrero (eterno allenatore del murciano) lì sita. L’italiano veniva da un’impressionante sequenza di 16 incontri vinti consecutivamente tra Challenger e ITF, mentre lo spagnolo faceva su e giù con il circuito junior.

E fu forse proprio il fatto che veniva da ben 16 partite in fila quello che tradì Sinner quel giorno: vinse Alcaraz, per 6-2 3-6 6-3, per poi fermarsi al secondo turno contro uno che al tempo aveva lo status di veterano del circuito, il ceco Lukas Rosol. Un giocatore, lui, già noto per una delle vittorie più clamorose mai ottenute contro Rafael Nadal, a Wimbledon nel 2012.

Se quel precedente è conteggiato in maniera, se vogliamo, particolare, questo di oggi non entrerà invece in alcuna statistica ufficiale. Il Six Kings Slam, infatti, è un’esibizione, e come tale non rientra nel computo dei match che l’ATP considea. La qual cosa dovrebbe valere per tutto ciò che non è tornei del circuito, Slam e Coppa Davis. Invece una piccola eccezione c’è: la Laver Cup, i cui singolari non sono nemmeno ai due set su tre, ma prevedono l’uso del super tie-break al posto del terzo parziale. Com’è come non è, la situazione è questa. E, per fare un esempio, fa sì che non siano presenti, oltre ai 40 confronti canonici, anche parecchie esibizioni organizzate lungo due lustri e mezzo tra Roger Federer e Rafael Nadal un po’ ovunque nel globo.