Short track, Pietro Sighel punto di riferimento nella prima tappa del World Tour a Montreal. Assente Arianna Fontana

Da domani si torna a fare sul serio. Lo short track bussa alle porte degli appassionati con il World Tour. La Coppa del Mondo ha passato il testimone a questo nuovo circuito internazionale, mutato per lo più per esigenze di marketing e anche dal punto di vista dello schedule. Sì, perché nelle sei tappe previste, vedremo tutti i migliori confrontarsi in varie specialità e sarà importante capire la gestione degli sforzi.

Il primo appuntamento sarà alla Maurice-Richard Arena di Montreal (Canada) dove il ghiaccio è particolarmente veloce e ci si possono aspettare prestazioni di un certo livello. In casa Italia sarà Pietro Sighel il riferimento del gruppo. Il trentino vuol cominciare con il piglio giusto e anche capire cosa faranno i suoi avversari più temibili nella successione delle gare.

Reduce da una stagione dove soprattutto negli Europei di Danzica ha incantato (tris di ori nei 500, 1000 e 1500 metri), Sighel è desideroso di comprendere a che punto sia di un percorso che avrà come destinazione finale le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non è un caso che nel World Tour l’ultima tappa sarà proprio nel capoluogo lombardo (14-16 febbraio 2025).

Un gruppo che potrà contare anche su Luca Spechanhauser, a podio insieme al figlio del grande Roberto nei 1000 metri mondiali di Rotterdam della stagione scorsa, Mattia Antonioli, Thomas Nadalini e su Lorenzo Previtali, quest’ultimo di cui si parla un gran bene e a medaglia nei Mondiali giovanili 2024 a Danzica nei 1500 metri (argento).

Sul versante femminile, da considerare l’assenza di Arianna Fontana che nel week-end in questione tenterà di qualificarsi per prendere parte anche alla Coppa del Mondo dello speed skating. La campionessa valtellinese è, infatti, a Inzell (Germania) per dare seguito al suo progetto super ambizioso. La ritroveremo nella seconda tappa del World Tour di short track, ovvero a Salt Lake City (1-3 novembre). A tenere alto il vessillo italico saranno, quindi, Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi e Chiara Betti.