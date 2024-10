Short track, il World Tour replica a Montreal e per l’Italia torna Arianna Fontana

Nuovo appuntamento per il World Tour di short track e si riparte ancora da Montreal, che sarà sede anche della seconda tappa del massimo circuito mondiale. Un fine settimana che in casa Italia avrà una grande novità, visto che Arianna Fontana si è aggregata alla squadra azzurra e sarà presente in Canada dopo aver saltato l’esordio stagionale per dedicarsi alle gare di pattinaggio di velocità.

Un’aggiunta decisamente importante per l’Italia e c’è davvero grande curiosità nel vedere sul ghiaccio la valtellinese, che comunque si è ben comportata anche sulla pista lunga. La nativa di Berbenno sarà sicuramente impegnata nei suoi 500 metri e poi da capire anche in quali altre distanze. C’è poi il capitolo staffetta, con il quartetto femminile reduce dalla storica vittoria dello scorso weekend, ma che chiaramente potrebbe giovare ulteriormente della presenza di una Fontana che è apparsa molto carica per questo avvio stagionale.

Restando sempre in campo femminile ci si aspettano conferme da Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola, sicuramente le due migliori nelle gare individuali dello scorso fine settimana. Entrambe le azzurre cercheranno di essere protagoniste nelle distanze più lunghe, con l’obiettivo di raggiungere almeno la finale B.

Chi va a caccia di un parziale riscatto è Pietro Sighel. Il trentino si è abbonato al quarto posto nella prima tappa, chiudendo ai piedi del podio nei 500 metri, nei 1000 metri e anche con la staffetta. Sicuramente l’azzurro vuole conquistare il primo podio della stagione, con la condizione fisica che è sicuramente in crescita rispetto all’esordio. Fari puntati anche su Luca Spechenhauser e Lorenzo Previtali nelle distanze più lunghe, con anche una staffetta che vuole ottenere un bel risultato.