Short track, il rientro di Arianna Fontana può dare maggiore linfa ad un settore femminile già competitivo

Obiettivo Milano-Cortina 2026. La stagione dello short track è ormai alle porte e il World Tour, ex Coppa del Mondo, inizierà dal 25 al 27 ottobre sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Sei tappe nelle quali i pattinatori più forti del pianeta si confronteranno e avranno modo di carpire l’atmosfera a Cinque Cerchi nell’appuntamento di Milano in programma dal 14 al 16 febbraio 2025.

La squadra italiana potrà contare sul ritorno a tutti gli effetti di Arianna Fontana. Dopo un periodo molto complicato e le frizioni con la FISG, il percorso prosegue e l’appuntamento olimpico si avvicina sempre di più. Una grande motivazione per l’atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali. Non è un caso che le ambizioni della campionessa valtellinese non si limiteranno solo allo short track, ma si vorrà competere anche nello speed skating.

Per questa ragione, Arianna salterà il primo appuntamento del massimo circuito dello short track in Canada per tentare di conquistare la qualificazione nel pattinaggio velocità pista lunga velocità a Inzell (Germania). Tuttavia, la fuoriclasse nostrana tornerà alla pista corta a Salt Lake City (1°-3 novembre) e vorrà dare come al solito un grande contributo.

Squadra femminile che potrà giovare della sua presenza, per continuare nella propria crescita in vista dei Giochi di casa. Arianna Sighel, Elisa Confortola, Chiara Betti hanno fatto vedere dei grandi miglioramenti nella passata stagione, culminati con la strepitosa doppietta nei 1500 metri femminili degli Europei di Danzica, dove Confortola e Betti occuparono i primi due gradini del podio. Una compagine che vorrà arricchirsi di giovani leve come Margherita Betti e Viola Simonini, argento nella staffetta femminile negli ultimi Mondiali giovanili nella già citata Danzica.