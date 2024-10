Sergio Perez: “La Ferrari è vicina? A noi cambia poco. Vogliamo vincere tra i costruttori”

Suona la carica Sergio Perez in vista del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’Autodromo Hermanos Rodríguez. Il padrone di casa è infatti intenzionato a fare bene davanti al proprio pubblico, con la speranza di trovare di nuovo un piazzamento sul podio che manca ormai da inizio stagione.

L’ultimo posizionamento in top 3 in una gara lunga risale infatti al Giappone, quando arrivò un terzo posto, preludio di un’altra terza piazza ottenuta nella Sprint di Miami. Poi un lungo, lunghissimo digiuno, contrassegnato da prestazioni sottotono, a volte molto lontane dal vertice.

Checo proverà quindi a cambiare passo proprio tra le mura amiche, puntando sul calore dei supporter e su un evento solitamente lodato anche per ciò che concerne l’organizzazione, come ribadito dal diretto interessato durante la classica conferenza stampa di vigilia: “L’evoluzione di questo GP è stata incredibile – ha detto Perez – Già il primo anno è stato un grande evento, credo abbia vinto il premio come miglio GP per quattro o cinque anni di fila. Adesso è anche migliorato“.

Il messicano ha poi parlato del Campionato costruttori, sostenendo di non temere la Ferrari, adesso terza in classifica a sole otto lunghezze di distanza dalla scuderia austriaca: “Avere la Ferrari vicina non cambia nulla, noi vogliamo vincere il Campionato costruttori. Vincere significa avere entrambe le vetture con le migliori prestazioni e con il miglior pacchetto possibile. Essere secondi o terzi è uguale”.

Il nativo di Guadalajara è infine tornato sulla deludente performance dello scorso anno, finita in anticipo a causa di un suo azzardo: “Rivincita dopo l’anno scorso? Se ricordate in curva 1 ero davanti, ho corso un rischio che non ha pagato. Volevo la vittoria dopo due anni sul podio. Ma la scelta più giusta sarebbe stata accontentarsi del podio. Quando dai tutto però non hai rimpianti. Anche questo weekend non lascerò nulla in tasca, voglio andare a casa contento del risultato. Il sostegno che ho qui è davvero pazzesco”: