Sci alpino, la situazione degli infortunati. Kilde salta anche il 2024-25. Quando rientra Vlhova?

Alla vigilia dell’apertura della Coppa del Mondo di Sölden è doveroso dare uno sguardo a tutti gli infortunati del Circo Bianco, uscendo dai confini italiani, in maniera tale da capire chi non vedremo nel 2024-25 e chi magari non potrà essere al meglio a causa del fatto di essere ancora in fase di recupero dopo uno stop forzato.

Per quanto riguarda il settore maschile, l’assenza più pesante sarà quella di Aleksander Aamodt Kilde, che proprio non riesce a rimettersi dallo spaventoso incidente patito a Wengen a gennaio. Dopo la profonda ferita al polpaccio, il norvegese deve fronteggiare ormai da mesi un’infezione alle spalla sinistra che lo già costretto a un intervento e lo obbligherà a tornare sotto i ferri a breve.

La notizia più altisonante è, invece, relativa a Niels Hintermann, che ha recentemente scoperto di essere affetto da un tumore ai linfonodi. Dovrà sostenere una chemioterapia e, nonostante i medici siano fiduciosi in merito alle sue possibilità di recupero, sarà obbligato a disertare l’intero 2024-25.

Fra i nomi di rilievo, c’è chi sta cercando di rientrare. Max Franz non dovrebbe avere avuto inghippi significativi nella fase di rientro, a differenza di Marco Schwarz e Alexis Pinturault, i quali però stanno perseguendo un sentiero atto a tornare il prima possibile al 100% delle proprie possibilità.

In campo femminile c’è invece attesa soprattutto attorno a Petra Vlhova, la cui rottura del legamento crociato a Jasna (20 gennaio) deve ancora guarire completamente. Quando rientrerà la slovacca? Si era ipotizzato Levi, ma ora si vocifera di Mont Tremblant.

Le varie Nina Ortlieb, Tamara Tippler, Corinne Suter, Johana Hählen, Jasmine Flury, Laura Gauché e Leona Popovic sono tutte in “fase di ricostruzione”, mentre dovrebbe essere pienamente abile e arruolabile Wendy Holdener.