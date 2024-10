Sci alpino, il veterano Luca De Aliprandini sogna ancora di lasciare il segno in una squadra italiana in fase di rinnovamento

Trentaquattro anni, ma ancora la voglia di lasciare il segno di competere con i migliori del mondo. Luca De Aliprandini sarà nuovamente al cancelletto di partenza del gigante di Soelden per un’altra stagione di Coppa del Mondo. Il nativo di Cles è il veterano di una squadra azzurra che sta cercando di rinnovarsi, ma che ha ancora tanto bisogno dei risultati di un atleta esperto come il trentino.

De Aliprandini ha rappresentato per molti anni il punto di riferimento per una squadra di gigante che ha fatto tanta fatica e che non è riuscita mai a trovare una svolta dopo l’ultima generazione vincente di Blardone e Simoncelli. Una carriera da ottimo piazzato, che ha sicuramente avuto nell’argento dei Mondiali di Cortina il momento più alto, con Luca che in quella occasione è stato veramente perfetto, senza quelle sbavature tra una manche e l’altra che spesso hanno condizionato la sua carriera, non permettendogli di raggiungere certi risultati.

Nella passata stagione, dopo un inizio con qualche difficoltà di troppo, ed anche una polemica con lo staff tecnico, il trentino sembrava essere arrivato ad una svolta con l’ottavo posto nel sempre complicato gigante di Adelboden. Successivamente, però, sono arrivate tre brutte prestazioni, prima dell’inattesa due giorni di Aspen. Due gare in cui ha chiuso prima quinto e poi quarto a dieci centesimi dal podio, con due prestazioni veramente di altissimo livello.

Il podio è ancora il grande obiettivo di De Aliprandini in questa stagione. Finora in carriera solo una volta è riuscito a salirvi in Coppa del Mondo (secondo in Alta Badia nel 2021) e sicuramente il trentino punta a tornarci ancora, magari già da queste prime gare della stagione. Iniziare col piede giusto farebbe davvero bene a tutto l’ambiente e ad una squadra che ha bisogno di fiducia, serenità ed anche di essere trascinata.