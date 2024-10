Sci alpino, anche Lindsey Vonn torna in attività? Indiscrezione clamorosa in vista di Milano-Cortina 2026

La stagione 2024-25 di sci alpino sarà caratterizzata dal ritorno in attività di Marcel Hirscher, che a cinque anni di distanza dal ritiro, ha deciso di “riagganciare gli scarponi” e gettarsi nuovamente in pista. Il trentacinquenne austriaco difenderà però i colori dell’Olanda, patria della madre. Sostanzialmente, si tratta di un escamotage per avere a disposizione un team privato de facto, finanziato dalla Red Bull.

Il colosso delle bevande energetiche è stato per anni sponsor anche di Lindsey Vonn. Al riguardo, nelle ultime ore, si è diffusa la voce di un possibile ritorno in attività anche della statunitense, ovvero la seconda donna più vincente di tutti i tempi nello sci alpino! L’indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano svizzero Blick e non ha ancora ricevuto alcuna smentita da parte della diretta interessata che, come Hirscher, ha smesso nel 2019.

Nel mondo dello show-business si dice che se un pettegolezzo non viene negato, allora corrisponde al vero. Varrà anche per l’ambito sportivo? Secondo la testata elvetica, Vonn, che compirà 40 anni fra pochi giorni, farà da apripista durante la tappa di Coppa del Mondo programmata a Beaver Creek dall’11 al 15 dicembre. Se dovesse avere buone sensazioni, allora il progetto del ritorno in azione (supportato dalla Federsci americana) potrebbe diventare realtà.

Ovviamente, si ragiona nell’ottica dell’inverno 2025-26. D’altronde esistono delle norme da rispettare relativamente all’antidoping. Se si rientra in attività, bisogna comunicarlo con almeno 6 mesi d’anticipo per essere reinseriti nelle liste Wada, in maniera tale da entrare nel sistema della reperibilità ai controlli a sorpresa.

Ora come ora, il database della FIS indica Vonn completamente inattiva. Dunque, bisogna arguire come l’eventuale rientro avverrebbe nella stagione olimpica. Non resta che aspettare e capire se davvero Red Bull, dopo aver rivitalizzato Hirscher, farà altrettanto con Lindsey…