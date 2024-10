Sci alpino, Alex Vinatzer: “Contento della mia seconda manche, risultato che mi dà grande fiducia”

Alex Vinatzer sorride in maniera convinta al termine del gigante di Soelden (Austria) che ha sancito il via ufficiale della Coppa del Mondo 2024-2025. La pista del Rettenbach ha regalato le consuete emozioni tra le porte larghe, con l’azzurro che ha saputo cambiare marcia nella seconda parte di gara, centrando un quinto posto davvero incoraggiante.

Il primo gigante della stagione si è trasformato in un vero e proprio festival norvegese con Alexander Steen Olsen (già al comando dopo la prima discesa) che ha preceduto Henrik Kristoffersen per 65 centesimi e Atle Lie McGrath per 66. Quarto Lucas Braathen Pinheiro a 90, quindi proprio Alex Vinatzer in quinta posizione a 1.10, dopo la 13a posizione di metà gara.

Al termine della seconda discesa il gardenese ha raccontato quanto avvenuto sulle nevi austriache ai microfoni di Rai Sport: “Sono contento, ho disputato una buone seconda manche, decisamente più cattivo rispetto alla prima. Penso che avrei potuto fare anche meglio sull’entrata del muro, ho perso un po’ di tempo sul piano. Non era facile, la neve si scaldava e si vedeva poco”.

Lo sciatore classe 1999 prosegue nella sua analisi della gara: “Devo limare qualche errore e lavorare sulla prima manche. Oggi, come detto, ho fatto meglio nella seconda. Ad ogni modo ho chiuso comodamente nella top10 ed è davvero un buon inizio di stagione”.