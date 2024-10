Sci alpino, Aleksander Kilde salta tutta la stagione: “Dieci settimane di antibiotici: prometto che tornerò”

Aleksander Kilde ha annunciato che salterà tutta la stagione agonistica: il norvegese si è trovato costretto a rinunciare in toto alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, che incomincerà domenica 27 ottobre con il gigante di Soelden. Il classe 1992 ha preso questa decisione perché non ha ancora recuperato completamente dal brutto incidente in cui è incappato lo scorso 13 gennaio a Wengen, quando si procurò la lacerazione del polpaccio e una tremenda botta alla spalla, rischiando anche la vita.

Il nativo di Baerum si è sottoposto a delle operazioni e ora sta seguendo una lunga fase di riabilitazione, ma il percorso non è ancora giunto al termine, come ha rivelato lo sciatore in un video pubblicato sui propri profili social: “Bene ragazzi, la faccio breve. È stato un viaggio tosto fino a qua e non l’abbiamo ancora finito. Ancora un’operazione, un’altra fase di recupero e nessuna gara quest’inverno. Ma credetemi tornerò“.

Aleksander Kilde, che spera di rinfocare gli sci per la prossima annata agonistica e di tornare ai fasti dei giorni migliori, ha ulteriormente approfondito: “A giugno sono riuscito a sciare a Oslo, ma l’infezione sopraggiunta a fine luglio ha portato tante complicazioni. Abbiamo fatto dieci settimane di antibiotici, ora c’è bisogno di un nuovo intervento alla spalla per tornare al 100%. Lo prometto, tornerò e sono già motivato a lavorare in fase riabilitativa per la stagione 2025-2026“.

Il 32enne ha conquistato due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (argento in combinata e bronzo in superG) e due medaglie agli ultimi Mondiali (argenti in discesa libera e in superG), ha alzato al cielo la Coppa del Mondo generale nel 2020 e anche quattro Sfere di Cristallo di specialità (discesa nel 2022 e nel 2023, superG nel 2016 e nel 2022), accompagnate da 21 affermazioni sul massimo circuito internazionale itinerante (l’ultima il 4 marzo 2023 ad Aspen). Il mirino è chiaramente puntato sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.