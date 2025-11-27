Mikaela Shiffrin si commuove: l’abbraccio con Kilde nel dopo gara

Quasi due anni dopo l’ultima volta, Aleksander Aamodt Kilde è tornato al cancelletto di partenza per una gara di Coppa del Mondo in occasione del supergigante di Copper Mountain. Lo sciatore norvegese mancava dalle piste del Circo Bianco dal 13 gennaio 2024, quando fu vittima di un brutto incidente nella discesa libera di Wengen rimediando un grave infortunio.

Kilde aveva rischiato non solamente di lasciare lo sci alpino agonistico, ma anche di non poter avere più una vita normale per i danni al polpaccio, ai nervi della gamba e soprattutto ai legamenti della spalla sinistra che hanno avuto poi delle complicazioni per tanti mesi a causa di un’infezione che lo a costretto a tornare successivamente sotto i ferri.

Il lungo recupero si è concluso ed il nuovo capitolo della sua carriera è cominciato con un incoraggiante 24° posto in superG a 1.25 dal vincitore Marco Odermatt. “È così bello, un vero e proprio sogno affrontare questa gara. Avevo così tanti scenari in mente, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato così meraviglioso e intenso“, il suo commento all’ORF dopo la competizione.

Ad attendere il 33enne norvegese al traguardo c’era anche la sua fidanzata e futura moglie Mikaela Shiffrin, visibilmente commossa dopo il terribile calvario che ha dovuto affrontare Kilde negli ultimi 22 mesi. “Ero molto nervosa oggi, è stato semplicemente uno sforzo enorme da parte di Aleksander e di tutta la sua squadra. Conosco quella sensazione, quando ti senti pronto ma non sai cosa succederà. Sono super orgogliosa di lui“, ha dichiarato la fuoriclasse americana.

