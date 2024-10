Rugby, Serie A élite: il Petrarca cade in casa col Valorugby. Rovigo vince nettamente

Si sono giocate due partite della terza giornata del massimo campionato italiano di rugby e dopo l’anticipo vinto nettamente da Viadana contro il Vicenza ieri per 33-3, in particolare gli occhi erano puntati sul big match tra Petrarca Rugby e Valorugby Emilia, con le due formazioni che volevano restare in scia a Viadana. Ecco come è andata.

Espugna il campo del Petrarca Padova il Valorugby Emilia per 13-17 e resta in scia a Viadana e lo fa grazie alla meta di Pierre Bruno nel finale che ribalta il match. I campioni d’Italia pagano il cartellino rosso ricevuto da Casolari che impedisce loro di difendere il vantaggio acquisito nella prima ora di gioco.

Più netta, invece, la vittoria del Rovigo che in casa supera per 35-20 la Lazio e affianca proprio il Valorugby al secondo posto della classifica. Rossoblù che scappano via già nella prima mezz’ora, con la meta di Lertora al 3’ e poi, al 9’ e al 31’ con due mete di punizione che di fatto chiudono il match. Prova a ricucire il gap la Lazio, ma al 63’ arriva la meta del bonus per Rovigo con Sperandio.

Serie A Elite Maschile – III giornata

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza 33-3

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927 35-20

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia 13-17

HBS Colorno v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

Serie A Elite Maschile – classifica

Rugby Viadana 1970 punti 15; Femi-CZ Rovigo e Valorugby Emilia 14; Petrarca Rugby 11; Rangers Vicenza e HBS Colorno* 4; Fiamme Oro Rugby* e Mogliano Veneto Rugby* 1; Lazio Rugby 1927 e Sitav Lyons* 0

*una partita in meno