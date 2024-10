Rugby, Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia per i test match di novembre

L’Italia esordirà contro l’Argentina, poi sfiderà la Georgia per chiudere l’autunno ovale con l’affascinate partita contro la Nuova Zelanda, i leggendari All Blacks. E gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo un 2024 più che positivo tra 6 Nazioni e tour estivo e, ora, Gonzalo Quesada cerca un nuovo passo avanti. E per farlo ha convocato 34 giocatori in vista delle Autumn Nations Series.

Due gli esordienti presenti in lista: Tommaso Di Bartolomeo – tallonatore delle Zebre – e Giulio Bertaccini, centro del Valorugby Emilia che in questo inizio di stagione è stato protagonista con Zebre, come permit player, nel BKT United Rugby Championship. Nonostante i rumors delle ultime settimane, torna dopo aver saltato la seconda metà del 6 Nazioni Tommaso Allan, così come Pietro Ceccarelli, Alessandro Fusco e Dino Lamb.

“Abbiamo puntato su un gruppo di giocatori che in questo momento hanno mostrato un alto livello di performance dove gran parte di loro conosce bene i nostri principi e meccanismi di gioco. Prima dell’esordio, il 9 novembre, avremo pochissimi giorni di preparazione: sarà fondamentale sfruttare ogni allenamento, riunione e confronto interno per farsi trovare pronti il più possibile quando scenderemo in campo” le parole di Quesada.

ITALIA – convocati

Piloni

Pietro CECCARELLI (USAP Perpignan, 33 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 56 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 44 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 28 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 8 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon RC, 25 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 25 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 44 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 3 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 57 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 22 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 5 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 41 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 55 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 7 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 24 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 17 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 10 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 11 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, 80 caps)

Paolo GARBISI (Toulon RC, 39 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 11 caps)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, esordiente)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 38 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 20 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 15 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 21 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 1 cap)

Monty IOANE (Lione 32 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 4 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 10 caps)