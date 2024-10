Roger Federer, esibizione a Shanghai e poi la riflessione: “Con Sinner e Alcaraz si sente il cambio della guardia”

Quest’oggi, a Shanghai, un uomo che ha segnato ben oltre 20 anni di tennis è ritornato in campo. Non a livello professionistico, chiaramente, ma ogni volta che il nome e il corpo di Roger Federer appaiono su un campo è impossibile rimanere indifferenti.

Il fuoriclasse svizzero è tornato sul campo che lo ha visto trionfare per l’ultima volta nel 2017 (in finale contro Rafael Nadal) per un confronto di esibizione, al fianco del popolarissimo cantante Eason Chan e con dall’altra parte della rete l’idolo di casa Zhizhen Zhang e il campione olimpico di tennistavolo Fan Zhendong. L’occasione, questa, per rivedere anche in piccola parte le varie ragioni per cui Federer ha attratto a lungo le folle di tutto il mondo.

Ma Federer non si è limitato a esibirsi. Attraverso i canali social del Masters 1000 cinese si è anche espresso su quello che sta accadendo nel tennis moderno: “Si può sentire il cambio della guardia. Serena Williams ritirata, Murray ritirato, Rafa che ci è ormai vicino, Novak che ha avuto un anno molto difficile, ma con la vittoria dell’oro olimpico. Ha vinto quello che ha sempre voluto, quell’elusivo oro alle Olimpiadi. Per lui è stato incredibile riuscirci. Sì, senti che qualcosa sta cambiando. Voglio dire, Sinner e Alcaraz hanno vinto due Slam ciascuno. L’onda sta davvero arrivando adesso, i cambiamenti sono in corso. Sono costanti, sono fantastici da veder giocare. Vedere Alcaraz dal vivo alla Laver Cup a Berlino è stato impressionante. Giocatore meraviglioso, penso che tante persone si divertiranno guardandolo in futuro“.

Non è la prima volta che l’elvetico si esprime circa lo stato dell’arte attuale del tennis: lo aveva già fatto nella scorsa primavera. Ora, però, il quadro è più chiaro e vede un reale cambio della guardia, per quanto Djokovic sia appunto ancora in grado di lanciare fiammate. Comprese quelle di Shanghai, dove si è presentato in chiara forma.