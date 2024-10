Rebus doppio per l’Italia in Coppa Davis: se verrà schierato Sinner, uno tra Bolelli e Vavassori sarà di troppo

Manca ormai meno di un mese alle Finals di Coppa Davis 2024: il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, al di là delle convocazioni fatte seguendo la classifica diramate poco dopo il superamento della fase a gironi ma ampiamente modificabili, non ha ancora sciolto i dubbi circa le tante alternative a propria disposizione.

Saranno 5 gli azzurri a volare a Malaga: il numero 1 dell’Italia sarà Jannik Sinner, mentre sarà aperta la lotta per il secondo posto da singolarista. Inoltre la questione doppio tiene banco: qualora dovessero essere convocati Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, allora resterebbe posto per altri due soli singolaristi.

In questo caso Volandri dovrebbe fare il grosso della scrematura in sede di convocazione, con l’unica scelta da fare poi a Malaga su chi schierare come numero 2 tra secondo e terzo singolarista, dato che gli altri slot sarebbero occupati da Sinner (numero 1) e Bolelli/Vavassori (doppio).

C’è abbondanza di nomi per quel posto: sono in lizza Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, e, forse in maniera più defilata, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Portare a Malaga solo due di questi sei tennisti è una scelta dura da compiere.

Lo scorso anno alle Finals la coppia Sinner/Sonego si è comportata egregiamente in doppio, e quest’anno potrebbe essere riproposto il doppio impegno per il numero 1 al mondo in singolare: in tal caso almeno uno tra Bolelli e Vavassori resterebbe a casa, liberando il posto per un altro singolarista.