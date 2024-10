Ranking ATP (21 ottobre 2024): Jannik Sinner sempre sul trono, eguaglia Mats Wilander

Jannik Sinner inizia la sua 20ª settimana da n.1 del mondo. Il giocatore altoatesino, reduce dalla vittoria nel torneo di esibizione “Six Kings Slam” di scena a Riad (Arabia Saudita), non ha accumulato punti negli ultimi sette giorni, ma comunque il suo primato nella classifica mondiale è decisamente solido. Con questo aggiornamento, Sinner aggancia lo svedese Mats Wilander come settimane in vetta alla graduatoria. Ora l’obiettivo è Carlos Alcaraz, che ha raggiunto le 36.

Lo spagnolo, sconfitto nella finale dell’evento saudita, è il primo degli inseguitori di Jannik nel ranking ATP, seppur notevolmente distanziato. Certo, il nostro portacolori qualcosa perderà (500 punti), dal momento che non difenderà il titolo conquistato nel 2023 a Vienna, ma il margine è talmente ampio che se lo può permettere.

A completare la top-10 troviamo il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz, l’altro russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex de Minaur. Da sottolineare il sorpasso di Dimitrov nei confronti dell’aussie, rispetto all’ultimo aggiornamento, vista la finale raggiuntata a Stoccolma dal bulgaro.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 21 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 11920

2. Carlos Alcaraz 7120

3. Alexander Zverev 6795

4. Novak Djokovic 6210

5. Daniil Medvedev 5530

6. Taylor Fritz 4380

7. Andrey Rublev 4150

8. Casper Ruud 3890

9. Grigor Dimitrov 3735

10. Alex de Minaur 3570

Detto di Sinner, sono altri otto i tennisti italiani presenti nella top-100 del ranking ATP. Lorenzo Musetti inizia questa settimana da n.17 davanti a Flavio Cobolli (n.31), Matteo Arnaldi (n.37), Matteo Berrettini (n.41), Luciano Darderi (n.42), Lorenzo Sonego (n.49), Fabio Fognini (n.77) e a Luca Nardi (n.100). Da sottolineare che Mattia Bellucci è sempre lì per fare il grande salto: il lombardo è n.102, in finale nel Challenger di Olbia.

TOP-200 ITALIANI

Lunedì 21 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 11920

17. Lorenzo Musetti 24235

31. Flavio Cobolli 1482

37. Matteo Arnaldi 1355

41. Matteo Berrettini 1270

42. Luciano Dardei 1228

49. Lorenzo Sonego 1061

77. Fabio Fognini 721

100. Luca Nardi 594

102. Mattia Bellucci 586

110. Francesco Passaro 533

138. Matteo Gigante 424

162. Stefano Napolitano 364

190. Stefano Travaglia 306