Ranking ATP (14 ottobre 2024): Jannik Sinner dominatore del circuito. Alcaraz a distanza siderale

Jannik Sinner inizia la sua 19ª settimana da n.1 del mondo. Il tennista italiano ha rafforzato ulteriormente la propria leadership grazie alla conquista del settimo titolo della stagione. Il Masters1000 di Shanghai è stato il terzo conquistato nel 2024 dall’altoatesino di questa categoria dopo Miami e Cincinnati, che ha dato ulteriore conferma della sua costanza di rendimento ad altissimi livelli.

Ciò, naturalmente, si riflette nella classifica mondiale. Sono, infatti, 11920 i punti in totale di Jannik nell’ultimo aggiornamento e il vantaggio nei confronti del secondo in graduatoria, Carlos Alcaraz, è siderale. Parliamo nel caso dell’iberico di un distacco dalla vetta di 4800 punti. Un dato che va a esaltare la differenza tra i due relativamente al percorso in questo 2024, pur riconoscendo in Alcaraz delle punte di rendimento strepitose.

Alle loro spalle completano la top-10 il tedesco Alexander Zverev (n.3), il serbo Novak Djokovic (n.4), finalista a Shanghai, il russo Daniil Medvedev (n.5), lo statunitense Taylor Fritz (n.6), che ha guadagnato una posizione rispetto alla settimana scorsa per effetto della semifinale raggiunta in Cina, l’altro russo Andrey Rublev (n.7), il norvegese Casper Ruud (n.8), l’australiano Alex de Minaur (n.9) e il bulgaro Grigor Dimitrov (n.10). Fuori dal gruppo degli “eletti” il polacco Hubert Hurkacz (n.12), che ha pagato l’assenza a Shanghai per infortunio, avendo conquistato il successo l’anno passato.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 14 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 11920

2. Carlos Alcaraz 7120

3. Alexander Zverev 6795

4. Novak Djokovic 6210

5. Daniil Medvedev 5530

6. Taylor Fritz 4415

7. Andrey Rublev 4110

8. Casper Ruud 3885

9. Alex de Minaur 3610

10. Grigor Dimitrov 3580

Concludendo in casa Italia e detto di Sinner, Lorenzo Musetti rimane in top-20 stabilmente (n.18). Gli altri giocatori presenti nella prestigiosa top-100 sono Flavio Cobolli (n.30), Matteo Arnaldi (n.36), Matteo Berrettini (n.42), Luciano Darderi (n.44), Lorenzo Sonego (n.50), Fabio Fognini (n.76) e Luca Nardi (n.97).

TOP-200 ITALIANI

Lunedì 14 ottobre 2024

1. Jannik Sinner 11920

18. Lorenzo Musetti 2425

30. Flavio Cobolli 1527

36. Matteo Arnaldi 1355

42. Matteo Berrettini 1245

44. Luciano Darderi 1228

50. Lorenzo Sonego 1046

76. Fabio Fognini 721

97. Luca Nardi 594

106. Mattia Bellucci 547

109. Francesco Passaro 533

150. Matteo Gigante 389

159. Stefano Napolitano 368

194. Stefano Travaglia 298