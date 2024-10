Rally Europa Centrale: Ogier svetta dopo la prima giornata, ma Neuville c’è

Si chiude nel segno di Sèbastien Ogier la prima giornata del Rally dell’Europa Centrale, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il pilota della Toyota si è infatti imposto dopo le prime due special, destreggiandosi in un fondo scivoloso e sporco non semplice da gestire.

Il francese nello specifico si è reso artefice di una grande superspeciale di apertura (2,25 km) dove, davanti al numeroso del pubblico di Praga, ha rifilato sei decimi al nipponico Takomo Katsuka e +1.1 ad Andreas Mikkelsen. Leggermente più attardato il leader della classifica Thierry Neuville, piazzatosi al settimo posto con un gap di +2.0.

Il belga ha tuttavia risalito la china nel secondo segmento (la superspeciale in circuito in quel di Klatonvy), balzando al posto d’onore con una differenza di +0.9 rispetto al transalpino, ancora leader in 7:50.6. Rimane attualmente sul gradino più basso del podio Mikkelsen (+1.7) precedendo Katsuta (+2.0) e Tanai (+2.1).

Domani, venerdì 18 ottobre, si disputeranno altre sei prove. Di seguito la top 8.

RALLY EUROPA CENTRALE: LA TOP 8 DOPO LA PRIMA GIORNATA