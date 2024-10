Rafael Nadal precisa sulla sua partecipazione alle Finali di Coppa Davis a Malaga

Impegnato nel Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), Rafael Nadal sta vivendo la sua ultima stagione agonistica. La notizia del suo ritiro non è stata una sorpresa, a precedere l’evento in questione. Da tempo Nadal aveva non pochi problemi fisici e il ritardo della sua condizione si è vista tutta nel confronto con il suo più giovane connazionale Carlos Alcaraz, valido per la semifinale del torneo in questione.

Una vittoria per 6-3 6-3 firmata da Carlitos al cospetto di un Rafa comunque desideroso di lasciare il campo con onore. In conferenza stampa, il maiorchino è tornato sulla notizia del proprio addio: “Ho preso la decisione qualche settimana fa, la verità è che mi ci è voluto un po’ di tempo, ma dopo le Olimpiadi ho avuto qualche settimana per pensare, per rendermi conto di alcune cose e rispondere ad alcune domande che mi hanno fatto capire che questa era la decisione giusta oggi“.

C’è stata anche una precisazione sulla sua partecipazione alle Finali di Coppa Davis, con cui chiuderà il suo percorso nel tennis di alto livello: “A livello emotivo ci sarò sicuramente; a livello fisico e tennistico ho ancora un mese davanti a me. Mi preparerò, cercherò di essere in forma per aiutare la squadra a vincere”, ha dichiarato.

“Se mi sentirò pronto e il capitano penserà lo stesso, sarà lui a decidere. Se non mi sentirò pronto, allora sarò io il primo ad allontanarmi dal singolare e a vedere in che altro modo posso essere utile“, le considerazioni del fuoriclasse di Manacor