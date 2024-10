Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA? Balzo a Guangzhou. E se vince ancora…

Settimana molto positiva in Cina per Lucia Bronzetti, che ha vinto tre partite consecutive approdando in semifinale al WTA 250 di Guangzhou 2024. Dopo aver sconfitto nell’ordine l’armena Elina Avanesyan, la rumena Jaqueline Cristian e la cinese Wang Xiyu, la nostro portacolori sfiderà domani la statunitense Caroline Dolehide con in palio un posto in finale.

Si profila dunque una buona occasione per la 25enne romagnola, che sta provando a risalire la china dopo una stagione meno convincente rispetto all’ultimo biennio. Bronzetti, numero 84 del ranking WTA, si è già garantita il ritorno tra le prime 80 al mondo (ad oggi è virtualmente n.76, ma rischia di perdere al massimo un paio di posizioni) ma a questo punto vuole continuare la sua scalata.

L’azzurra, in caso di accesso in finale a Guangzhou, farebbe infatti un balzo clamoroso di almeno altre dieci posizioni attestandosi tra la 64ma e la 66ma piazza. La vittoria del torneo cinese proietterebbe invece Lucia al 55° posto della classifica mondiale con 1039 punti, in scia alla numero 2 d’Italia Elisabetta Cocciaretto (53ma con 1048 punti).

RANKING WTA LUCIA BRONZETTI 28 OTTOBRE

Ranking lunedì 21 ottobre: 819, 84° posto.

Punti da scartare lunedì 28 ottobre: 30 (Palermo 2024).

Punti da incamerare lunedì 28 ottobre: al momento 98 (Guangzhou 2024).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 887 punti, 76° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 952 punti, 64° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1039 punti, 55° posto virtuale.