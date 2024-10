Quando torna Sinner? I prossimi tornei sino alla Coppa Davis: una ricca esibizione, poi breve riposo

“Sono molto soddisfatto della stagione, ma non è ancora finita“. Parole e pensieri di Jannik Sinner dopo l’ennesimo trionfo di questo 2024. L’altoatesino si è regalato anche il Masters1000 di Shanghai, regolando nella Finale del torneo cinese il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Una vittoria che ha certificato la superiorità del pusterese nel circuito, in considerazione della matematica certezza di chiudere la stagione da n.1 del mondo.

Poco tempo per festeggiare e ci si proietta a quel che sarà. Contrariamente alle ultime stagioni, Sinner non affronterà l’ATP500 di Vienna, torneo austriaco vinto nel 2023. Dal 16 al 19 ottobre, infatti, sarà a Riad (Arabia Saudita) per affrontare una ricchissima esibizione. Parliamo del “Six Kings Slam“, una competizione che vedrà al via Jannik, Djokovic, gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il russo Daniil Medvedev e il danese Holger Rune. Una manifestazione dal prize-money faraonico: 1,5 milioni di dollari solo per la presenza e 6 milioni per il vincitore.

Il nostro portacolori, quindi, dopo l’esperienza in terra saudita tirerà un pochino il fiato prima di affrontare l’ultimo Masters1000 della stagione, ovvero quello di Parigi-Bercy, in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Un torneo che poi precederà le ATP Finals di Torino, previste dal 10 al 17 novembre. A chiusura del cerchio le Finali di Coppa Davis a Malaga (Spagna), che prenderanno il via il 19 novembre e si concluderanno il 24.

C’è ancora da fare e il classe 2001 del Bel Paese è intenzionato a essere protagonista nelle circostanze menzionate per dare ulteriori conferme del suo status. Del resto, la stagione dei tornei indoor è da sempre quella preferita dal 23enne tricolore, ricordando anche quanto ha saputo fare in passato. Chiaramente, bisognerà prestare particolare attenzione alla salvaguardia del proprio fisico.

Riepilogando schematicamente il calendario di impegni di Jannik Sinner:

CALENDARIO JANNIK SINNER FINO ALLA FINE DEL 2024