Quando torna la ginnastica artistica? In arrivo le classiche di fine stagione: gli azzurri in gara

La ginnastica artistica sta vivendo uno dei momenti della stagione senza competizione: nei fatti non si gareggia da due mesi e mezzo, ovvero da quando sono terminate le Olimpiadi di Parigi 2024. L’evento più importante del triennio ha chiaramente catalizzato l’attenzione degli atleti, che dopo l’avventura a cinque cerchi si sono concessi un meritato periodo di vacanza. Tanti hanno già rivolto l’attenzione al 2025, dedicando gli ultimi mesi dell’anno agli allenamenti per migliorare alcune elementi e studiarne di nuovi.

Dopo i Giochi si è gareggiato soltanto nell’ultima tappa della World Challenge Cup a Szombathely, ma senza i big del circuito. Quando torna la ginnastica artistica? Quali saranno i prossimi appuntamenti di rilievo in campo internazionale? L’autunno è il consueto periodo di due grandi classiche di fine stagione, utili per celebrare alcune stelle e per dare il commiato prima del letargo che condurrà verso la prossima annata agonistica (si ripartirà poi a febbraio con la Serie A).

Il doppio appuntamento tradizionale avrà luogo in Svizzera: mercoledì 6 novembre andrà in scena la 41ma edizione del Memorial Arthur Gander, mentre sabato 9 novembre ci sarà spazio per la Swiss Cup. A Chiasso si gareggerà sulla distanza del concorso generale “accorciato” con una gara maschile e una femminile a invito (sono gli organizzatori a selezionare una manciata di atleti per dare vita a questo evento), mentre a Zurigo ci si cimenterà in una competizione a coppie miste per Nazioni (sempre a invito)

L’Italia sarà presente in entrambe le occasioni e cercherà di mettersi in bella mostra. Al Gander vedremo all’opera Angela Andreoli (medaglia d’argento con la squadra ai Giochi), Veronica Mandriota e Mario Macchiati (anch’egli reduce dall’esperienza a cinque cerchi). Alla Swiss Cup, invece, la coppia italiana sarà composta da Macchiati e Andreoli. Sarà l’occasione per vedere gli azzurri all’opera prima del Grand Prix previsto a Genova il 27 novembre, dove in un evento di esibizione si festeggerà quest’annata memorabile.

CALENDARIO PROSSIME GARE GINNASTICA ARTISTICA

Mercoledì 6 novembre: Memorial Gander a Chiasso (con Angela Andreoli, Veronica Mandriota, Mario Macchiati)

Sabato 9 novembre: Swiss Cup a Zurigo (con Mario Macchiati e Angela Andreoli)

Sabato 27 novembre: Grand Prix a Genova (evento di esibizione con tutti gli italiani di punta)