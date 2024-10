Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2: date, programma, orari, tv

La serie che mette in palio la America’s Cup si è clamorosamente riaperta dopo il doppio successo odierno firmato da INEOS Britannia: i britannici hanno approfittato di un clamoroso errore commesso da Team New Zealand nella partenza di gara-5 e poi sono stati superlativi allo start di gara-6, mettendosi alle spalle gli avversari e contenendo il tentativo di rimonta inscenato dal Defender. I Kiwi conducono per 4-2, ma a questo punto il Challenger of Record ci crede e sogna il grande ribaltone contro i favoriti della vigilia.

La serie è al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo, dunque Team New Zealand è ancora in un’acclarata situazione di vantaggio ma la competizione non è più così indirizzata come sembrava fino a due giorni fa. Il micidiale uno-due firmato dall’equipaggio guidato da Ben Ainslie ha indubbiamente insinuato qualche dubbio nella mente di Peter Burling e compagni, rendendo così più incerto l’andamento dell’evento in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona.

La America’s Cup osserverà un giorno di riposo e tornerà in scena venerdì 18 ottobre, quando il programma prevede la disputa di gara-7 e gara-8: New Zealand si riprenderà il palcoscenico, dimostrando lo stesso strapotere palesato nei primi tre giorni di regate, oppure INEOS Britannia saprà fare nuovamente la differenza? Il punteggio sarà di 6-2, 5-3 o 4-4? Attenzione anche al vento, che come sempre potrebbe non permettere di portare a termine il programma previsto e potrebbe costringere a dei rinvii.

Di sicurò il testa a testa non si concluderà per 7-0 e certamente si gareggerà anche sabato 19 ottobre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime regate della America’s Cup tra Team New Zealand e INEOS Britannia. L’evento è trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE AMERICA’S CUP

Venerdì 18 ottobre

Ore 14.10 Gara-7: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-8: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.