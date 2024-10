Quando si recupera New Zealand-Ineos? Nuovo orario gara-4 America’s Cup, programma, tv

Team New Zealand e INEOS Britannia torneranno in acqua a Barcellona nella giornata di lunedì 14 ottobre (ore 14.10) per disputare la gara-4 della America’s Cup. Il confronto è infatti stato annullato oggi pomeriggio a causa del vento troppo leggero (inferiore ai 6,5 nodi previsti dal regolamento) e gli organizzatori hanno così deciso di rinviare di un giorno la contesa, sfruttando il primo giorno di riposo in calendario. Le due contendenti si fronteggeranno in un’unica regata, sperando che la brezza consenti la disputa dell’evento.

I Kiwi conducono per 3-0 la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo e sono apparsi decisamente più forti rispetto ai britannici nei primi tre testa a testa, risultando più pimpanti in partenza, più veloci di bolina, più precisi nelle varie manovre. Peter Burling hanno già compiuto i primi passi verso la difesa della Vecchia Brocca (servono sette successi) e sperano di allungare nuovamente nella giornata di recupero, ma l’equipaggio guidato da Ben Ainslie cercherà di mettere in difficoltà la corazzata oceanica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara-4 della America’s Cup tra Team New Zealand e INEOS Britannia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, canale YouTube di America’s Cup; in diretta live testule su OA Sport.

CALENDARIO RECUPERO GARA-4 AMERICA’S CUP

Lunedì 14 ottobre

Ore 14.10 Recupero di gara-4: Team New Zealand vs INEOS Britannia

