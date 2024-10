Quando le prossime regate di Luna Rossa nell’America’s Cup femminile: orari, programma, tv, streaming

Prosegue l’avventura di Luna Rossa a Barcellona nell’America’s Cup femminile 2024, prima storica edizione della Coppa America riservata esclusivamente alle donne. Domani nelle acque catalane è prevista l’ultima giornata della fase a gironi, che stabilirà le sei squadre qualificate per le Semifinal Series in programma venerdì 11 ottobre.

Il team italiano ha cominciato nel migliore dei modi, collezionando ben tre vittorie nelle prime quattro regate di flotta del gruppo A (in cui sono impegnate le compagini che hanno preso parte all’America’s Cup) e avvicinando così l’obiettivo del passaggio del turno. Luna Rossa Prada Pirelli è al comando della graduatoria con 33 punti e può gestire un margine di 18 punti sulla quarta posizione di Alinghi, virtualmente prima delle escluse.

Ricordiamo infatti che le prime tre di ogni raggruppamento avanzano alla fase successiva della competizione, in cui verranno decise le due protagoniste del Match Race finale con in palio la conquista della Coppa. Domattina (ore 11.00) toccherà al girone B, mentre nel primo pomeriggio (dalle ore 14.00) ci sarà spazio per le ultime quattro regate del gruppo A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata della fase a gironi dell’America’s Cup femminile 2024. Tutte le regate di flotta verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale (del gruppo A) su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE

Martedì 8 ottobre

Ore 11.00 4 regate di flotta (gruppo B) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

Ore 14.00 4 regate di flotta (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le regate di Luna Rossa).