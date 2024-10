Quando la finale di Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, avversario, tv, streaming

Jonathan Milan disputerà la finale dell’inseguimento individuale ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca). L’azzurro ha concluso il turno di qualificazione al secondo posto con il tempo di 4:00.296, accusando un ritardo di quasi un secondo dal britannico Josh Charlton, capace di timbrare un roboante 3:59.304 e di strappare così il record del mondo a Filippo Ganna (il piemontese lo deteneva da un paio di anni).

Il nostro portacolori fronteggerà proprio l’inglese nell’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro, con la garanzia di salire quantomeno sul secondo gradino del podio davanti a chi vincerà il testa a testa tutto britannico tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield per il bronzo. Si preannuncia un confronto rovente, il velocista friulano dovrà dare il massimo per provare a battere il fresco primatista mondiale e meritarsi la tanto ambita maglia arcobaleno e succedere proprio a Filippo Ganna nell’albo d’oro.

L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre: alle ore 20.38 si aprirà lo spazio per le finali sui quattro chilometri, prima ci sarà quella per il bronzo e poi a seguire quella per l’oro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale dell’inseguimento individuale ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista tra Jonathan Milan e Josh Charlton. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky GO, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE INSEGUIMENTO MONDIALI CON JONATHAN MILAN

Venerdì 18 ottobre

Ore 20.38 Finale inseguimento individuale Mondiali ciclismo su pista: Jonathan Milan vs Josh Charlton

PROGRAMMA JONATHAN MILAN: COME VEDERE LA FINALE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.