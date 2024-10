Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? C’è la data del debutto, avversario da definire

Jannik Sinner si presenta a Parigi-Bercy con l’obiettivo di vincere l’ultimo Masters 1000 della stagione e avvicinarsi nel migliore dei modi a due appuntamenti fondamentali: le ATP Finals di Torino (10-17 novembre) e le Final Eight di Coppa Davis a Malaga (19-24 novembre). Il numero 1 al mondo non conosce ancora il nome del suo prossimo avversario, ma è già definita la data del suo debutto nella capitale francese.

Reduce da un periodo estremamente positivo, in cui ha trionfato a Cincinnati, New York (US Open) e Shanghai oltre al milionario torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad, il 23enne altoatesino scenderà in campo nella giornata di mercoledì 30 ottobre per i sedicesimi di finale sul veloce indoor di Bercy contro uno tra Ben Shelton e Corentin Moutet.

Il match di primo turno tra l’americano ed il qualificato transalpino si disputerà domani, di conseguenza Jannik (promosso direttamente ai sedicesimi con un bye) comincerà mercoledì il suo percorso nel Masters 1000 parigino. Shelton parte nettamente favorito contro Moutet e potrebbe rappresentare un avversario complicato da affrontare soprattutto all’esordio in un torneo.

Vedremo se Sinner riuscirà a sfatare il tabù di Bercy, un contesto che lo ha sempre respinto per un motivo o per l’altro. Il miglior risultato del giocatore italiano nel 1000 francese è il terzo turno (poi non giocato, dopo aver giocato fino a notte fonda il giorno prima con McDonald) di un anno fa, mentre in precedenza non era mai andato oltre i sedicesimi.