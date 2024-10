Quando e dove le prossime gare di sci alpino? Programma Levi 2024, orari, tv, streaming

Messo in archivio il fine settimana d’esordio di Soelden (Austria) la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 si prepara per i prossimi appuntamenti che, come tradizione arriveranno con qualche giorno di pausa rispetto al via effettuato sul ghiacciaio del Rettenbach.

Si tornerà in azione, infatti, nel fine settimana del 16 e 17 novembre nella tappa lappone di Levi (Finlandia). Si gareggerà, come tradizione, tra le porte strette sulla pista denominata Levi Black, e lo si farà in entrambi i comparti.

Si inizierà, infatti, sabato 16 novembre con lo slalom femminile (prima manche alle ore 10.00 italiane, quindi seconda alle ore 13.00), quindi nella giornata di domenica 17 novembre sarà la volta del comparto maschile (prima manche ancora alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00).

Come si potrà seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Levi si potrà seguire in diretta su Eurosport 1 (canale 210) e su Raisport (58 dgt e 210 di Sky) oppure Rai2, in base alla programmazione. In streaming si potrà seguire su Eurosport.it, Raiplay, NOW e SkyGO.

PROGRAMMA SCI ALPINO 2024-2025 (orari italiani)

Sabato 16 novembre

Ore 10.00 prima masche slalom femminile Levi

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Levi

Domenica 17 novembre

Ore 10.00 prima manche slalom maschile Levi

Ore 13.00 second manche slalom maschile Levi